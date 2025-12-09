Tragedia al Parco Solari Senzatetto trovato morto vicino ai tavoli da pic nic L’allarme di un passante

Una tragedia al Parco Solari si è consumata ieri mattina, quando un passante ha scoperto un uomo senza vita vicino ai tavoli da pic nic. L'allarme è stato lanciato dal cittadino che stava portando a spasso il suo cane, scoprendo il corpo disteso nel parco don Giussani. La vicenda ha suscitato grande sgomento nella comunità locale.

Il corpo disteso vicino ai tavoli da pic nic. A notare quella figura, ieri mattina alle 8, è stato un cittadino della zona che stava portando a spasso il suo cane dentro il parco don Giussani, ex parco Solari, e ha subito chiesto aiuto. Ma purtroppo non c’era più nulla da fare: l’uomo a terra era ormai senza vita. Poi è stato identificato come Edirisinghe Anura Upul, di 65 anni, originario dello Sri Lanka, senza fissa dimora. Addosso non aveva segni di violenza e l’ipotesi è che sia morto per cause naturali, verosimilmente per un malore. Le indagini della polizia sono ancora in corso. Ad aggravare la situazione può essere stato il clima rigido, considerando che la temperatura nella notte tra domenica e lunedì non ha superato i 4 gradi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it