Nuovo Gaslini sopralluogo delle istituzioni nel cantiere del Padiglione zero | apertura prevista per l’autunno 2027
Le istituzioni hanno effettuato un sopralluogo al cantiere del nuovo Padiglione zero dell'Ospedale Gaslini, con l'obiettivo di monitorare l'avanzamento dei lavori. L'apertura è prevista per l'autunno 2027, dopo aver completato lo sviluppo verticale dell'edificio, con la chiusura del cantiere prevista per l'estate dello stesso anno.
Nuovo Gaslini, i lavori slittano: “Trovati idrocarburi e amianto” - Genova – Slittano di dieci mesi, anche se forse si potrà recuperare qualche cosa, i tempi di conclusione dei lavori al Padiglione zero (cioè il “monoblocco” principale) del Nuovo Gaslini, partiti con ... ilsecoloxix.it
