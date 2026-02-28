Nel calcio turco si vede anche questo | un calciatore del Karagumruk rifiuta la sostituzione e alla fine la spunta pure – VIDEO

Durante una partita tra Karagumruk e Trabzonspor, un calciatore del Karagumruk si è rifiutato di uscire dal campo dopo essere stato sostituito. Nonostante le indicazioni dell'allenatore e il tentativo di convincerlo, il giocatore ha deciso di r rimanere in campo e ha continuato a giocare fino alla fine. Il episodio è stato ripreso in un video che ha fatto il giro dei social media.

La scena è avvenuta nel match contro il Trabzonspor: Kranevitter, ex Atletico, non aveva nessuna intenzione di lasciare il campo. Ha persino invitato Ozcan, il suo sostituto, ad accomodarsi in panchina. Alla fine è stato comunque sostituito all'intervallo Nel calcio turco si vede anche questo: un calciatore del Karagumruk rifiuta la sostituzione e alla fine la spunta pure: ecco cosa ha fatto Kranevitter durante il match contro il Trabzonspor. Kranevitter, questo il nome del calciatore, non era per niente al top della condizione e proprio per questo il tecnico del Karagumruk aveva mandato diversi sostituti a scaldarsi. Proprio qui, è iniziato il teatrino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

