Landini a Firenze | Non si arriva alla fine del mese La maggioranza di questo paese non sostiene le politiche del governo

Nel corso di un intervento a Firenze, Landini ha sottolineato come molte famiglie fatichino ad arrivare a fine mese e ha evidenziato il deficit di consenso verso le politiche del governo. La sua dichiarazione riflette un momento di crescente inquietudine sociale e di critica verso le scelte politiche attuate dall’attuale maggioranza.

"Credo che sia una grandissima giornata che dimostra come la maggioranza di questo paese non sostenga le politiche di questo governo ". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini che sta partecipando oggi a Firenze ad una delle manifestazioni organizzate dal sindacato nell'ambito della giornata di sciopero generale. " Non si arriva alla fine del mese, i salari sono bassi, si.

