Neil Sedaka morto a 86 anni il leggendario re del pop statunitense è stato l' autore della hit Calendar Girl

Neil Sedaka, assoluto protagonista della scena pop internazionale tra gli anni ’50 e ’70 è morto a Los Angeles a 86 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia con un comunicato. Il cantautore e compositore statunitense ha pubblicato 25 album e ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Sedaka è stato autore di successi indimenticabili come Calendar Girl, Breaking Up Is Hard to Do e Laughter in the Rain. Neil Sedaka morto a 86 anni Chi era Neil Sedaka Il successo e i riconoscimenti internazionali Il comunicato della famiglia Neil Sedaka morto a 86 anni Il mondo della musica e del pop internazionale perde uno dei suoi storici protagonisti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

