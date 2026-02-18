Billy Steinberg autore di hit per Madonna e Cyndi Lauper è scomparso a 75 anni | l’addio al re della canzone pop
Billy Steinberg, compositore di numerose hit famose, è morto a 75 anni a causa di un tumore che lo aveva colpito negli ultimi anni. La sua scomparsa si è verificata a Los Angeles, dove aveva vissuto negli ultimi tempi. Steinberg aveva scritto canzoni che hanno segnato la musica pop degli ultimi decenni, tra cui “Like a Virgin” di Madonna e “True Colors” di Cyndi Lauper.
Billy Steinberg, l’Architetto di Hit Pop È Morto a 75 Anni. Billy Steinberg, autore di successi iconici come “Like a Virgin” di Madonna e “True Colors” di Cyndi Lauper, è scomparso a Los Angeles all’età di 75 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore. La sua morte segna una perdita significativa per la musica pop, un genere che ha contribuito a plasmare con la sua capacità di creare testi immediati, emotivi e memorabili. Steinberg, pur non essendo un nome di spicco per il grande pubblico, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica. Gli Inizi e la Partnership con Tom Kelly.🔗 Leggi su Ameve.eu
