È morto Neil Sedaka addio alla leggenda del pop americano

È morto Neil Sedaka, cantante, pianista e compositore statunitense. È considerato una figura importante nel panorama del pop americano e ha avuto una carriera che si estende per diversi decenni. La sua musica ha segnato più generazioni e le sue canzoni sono state interpretate da numerosi artisti. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa oggi.

(Adnkronos) – Il cantautore, pianista e compositore statunitense Neil Sedaka, tra i protagonisti assoluti del pop internazionale tra gli anni Cinquanta e Settanta, autore di intramontabili successi come "Breaking Up Is Hard to Do" e "Laughter in the Rain", è morto venerdì 27 febbraio a Los Angeles all'età di 86 anni. L'annuncio è stato dato.