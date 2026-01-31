Yamaha nega voci su Quartararo Pavesio | L’obiettivo è mantenere il pilota non perderlo

Yamaha smentisce le voci di un possibile cambio di squadra di Quartararo. Il managing director Paolo Pavesio chiarisce che il pilota non ha firmato con la Honda e che l’obiettivo della casa giapponese è di mantenerlo in squadra. Nessun accordo è stato trovato, e Yamaha si concentra a trattenere il campione.

Fabio Quartararo non ha annunciato alcun cambio di squadra, né ha formalizzato alcun accordo con la Honda, secondo quanto dichiarato dal managing director di Yamaha, Paolo Pavesio, in un'intervista rilasciata a GpOne. Le voci che lo vedrebbero passare alla casa giapponese a partire dal 2027, circolate con intensità nei giorni scorsi e riprese da diverse testate specializzate, sono state definite da Pavesio come semplici speculazioni senza fondamento. Il dirigente di Iwata ha sottolineato che nessuna comunicazione ufficiale è giunta né da parte del pilota francese né dal suo agente, Tom Maubant, e che l'eventuale transizione di Quartararo non è in discussione in questo momento.

