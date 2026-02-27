Durante la prima giornata di prove, la Yamaha ha mostrato una situazione chiara, con la nuova M1 V4 che ha attirato l’attenzione. Quartararo ha dichiarato di dover mantenere la calma e curare la propria immagine, mentre le altre squadre continuano a lavorare per migliorare le loro prestazioni. La scena del motorsport si prepara a un ulteriore sviluppo nelle prossime sessioni.

La prima giornata di prove ha evidenziato una situazione piuttosto definita per la Yamaha: la nuova M1 V4 resta al centro dell’attenzione, mentre la concorrenza continua a imporre ritmi più veloci. In questo contesto, la performance di Fabio Quartararo ha segnato l’episodio principale, tra difficoltà di gestione pratica della moto e riflessioni sul futuro tecnico della scuderia giapponese. Nel corso delle sessioni, Quartararo si è distinto tra i piloti della casa guidando la versione aggiornata della M1 V4, ma ha chiuso a oltre un secondo e tre decimi dal tempo di riferimento del turno. Il miglior tempo registrato da Bezzecchi, interprete della prestazione globale, ha evidenziato un divario significativo tra la squadra ufficiale e il vertice della classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Quartararo: "Devo mantenere la calma e curare la mia immagine

