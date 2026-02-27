Quartararo | Devo mantenere la calma e curare la mia immagine
Durante la prima giornata di prove, la Yamaha ha mostrato una situazione chiara, con la nuova M1 V4 che ha attirato l’attenzione. Quartararo ha dichiarato di dover mantenere la calma e curare la propria immagine, mentre le altre squadre continuano a lavorare per migliorare le loro prestazioni. La scena del motorsport si prepara a un ulteriore sviluppo nelle prossime sessioni.
La prima giornata di prove ha evidenziato una situazione piuttosto definita per la Yamaha: la nuova M1 V4 resta al centro dell’attenzione, mentre la concorrenza continua a imporre ritmi più veloci. In questo contesto, la performance di Fabio Quartararo ha segnato l’episodio principale, tra difficoltà di gestione pratica della moto e riflessioni sul futuro tecnico della scuderia giapponese. Nel corso delle sessioni, Quartararo si è distinto tra i piloti della casa guidando la versione aggiornata della M1 V4, ma ha chiuso a oltre un secondo e tre decimi dal tempo di riferimento del turno. Il miglior tempo registrato da Bezzecchi, interprete della prestazione globale, ha evidenziato un divario significativo tra la squadra ufficiale e il vertice della classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
