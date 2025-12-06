Neffa annuncia il club tour 2026 il calendario e i biglietti

Neffa annuncia Club Tour 2026 – Universo Neffa, il nuovo tour nei principali club italiani, che partirà la prossima primavera. Dopo il grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, un evento memorabile che lo ha visto protagonista di un live arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, Neffa annuncia Club Tour 2026 – Universo Neffa (Vivo Concerti ), il nuovo tour nei principali club italiani, che partirà la prossima primavera. La prima data sarà il 5 marzo 2026 a Torino @Teatro Concordia, e si proseguirà l’ 8 marzo a Firenze @ Teatro Cartiere Carrara, l’ 11 marzo a Roma @ Atlantico Live, il 13 marzo a Napoli @ Casa della Musica, il 16 marzo a Milano @ Alcatraz, il 22 marzo a Bologna @ Estragon Club. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Neffa annuncia il club tour 2026, il calendario e i biglietti

