NdC Previtera è il nuovo coordinatore comunale a Pompei

Stamattina è stato ufficializzato il nuovo coordinatore comunale di Noi di Centro a Pompei. La nomina è arrivata dal segretario nazionale del partito, Clemente Mastella, che ha deciso in accordo con il coordinatore provinciale di Napoli, Giuseppe Barra. La scelta è stata comunicata ufficialmente per la città, dove Previtera assumerà ora il ruolo di guida del partito locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella, d'intesa con il coordinatore provinciale di Napoli Giuseppe Barra, ha proceduto stamane alla nomina di Francesco Previtera quale coordinatore comunale del partito nella città di Pompei. "Sono onorato della responsabilità politica che mi è stato affidato. Il percorso con Noi di Centro e con un leader di carisma e grande intelligenza politica, rappresentante storico dei valori del cattolicesimo democratico che ispirano la mia azione politica, come Clemente Mastella sarà entusiasmante. A Pompei, in vista delle amministrative, saremo in campo con una lista competitiva a sostegno della candidatura a Sindaco di Claudio D'Alessio, già primo cittadino per dieci anni dal 2004 al 2014.