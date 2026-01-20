Arganese è stato nominato nuovo coordinatore comunale di Noi di Centro a Bucciano. La nomina è stata ufficializzata dal segretario nazionale Clemente Mastella, in accordo con la segretaria provinciale Marcella Sorrentino. Questa scelta mira a rafforzare la presenza del partito nel territorio e a favorire un impegno condiviso a livello locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella, d’intesa con la segretaria provinciale Marcella Sorrentino, ha nominato Stefano Arganese quale nuovo coordinatore di Noi di Centro nel Comune di Bucciano. Arganese, 38 anni, è un imprenditore assai attivo nel campo delle infrastrutture per l’innovazione e la tecnologia e nell’edilizia. “Ho la volontà di cimentarmi con un’esperienza politica, per la passione che mi è stata trasmessa dalla mia famiglia e per mettere al servizio del mio comune che è Bucciano e della crescita dell’intera Valle Caudina le esperienze e il patrimonio di conoscenze acquisite con l’attività imprenditoriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arganese è il nuovo coordinatore comunale di Noi di Centro a Bucciano

