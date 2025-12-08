NBA OKC vince la quindicesima di fila anche senza Gilgeous-Alexander
Oklahoma City (Stati Uniti), 8 dicembre 2025 – Neppure l’assenza di Shai Gilgeous-Alexander – rimasto ai box a causa di un problema al gomito sinistro –, ha potuto fermare la tambureggiante corsa degli Oklahoma City Thunder campioni NBA in carica che, grazie a una strepitosa prova balistica (58% dal campo e 50% da tre), hanno spazzato via gli Utah Jazz 131-101 ottenendo il quindicesimo successo consecutivo, il ventitreesimo in ventiquattro gare disputate. Tutto estremamente facile per OKC che, sospinta dai 25 punti a testa di Chet Holmgren e Jalen Williams, ha schiacciato sul pedale dell’acceleratore già nei primi 12’ – chiusi avanti 45-20 – e non si è più fermata arrivando fino al +42. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
