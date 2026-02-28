Nascondevano cocaina nella plancia dell' auto e ne avevano quasi 2 etti in casa | arrestati due ventenni

Due ventenni sono stati arrestati dopo aver nascosto circa 200 grammi di cocaina nella plancia di un'auto e averne trovata quasi altrettanta in casa. La polizia ha fermato l'auto lungo via Lombardia, dove due uomini e una donna avevano passato poco tempo prima. La donna era salita e scesa dall’auto in modo rapido, attirando l’attenzione degli agenti che hanno deciso di intervenire.

Hanno visto un'auto con due persone a bordo parcheggiata lungo via Lombardia. Poi una donna salire e scendere nell'arco di pochi secondi e hanno voluto vederci chiaro. Doppio arresto per spaccio da parte della polizia di stato nei confronti due un 22enne e un 24enne a Pioltello, non lontano da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it La cocaina nascosta nella plancia dell’auto: arrestati due giovani a PioltelloPioltello (Milano), 28 febbraio 2026 – Usavano un’auto viola per ricevere i clienti, qualche istante per lo scambio droga-denaro, e poi via con... Pioltello, nascondevano la cocaina nella plancia della macchina: arrestatiLa Polizia di Stato è intervenuta a Pioltello, dove i due operavano sia all'interno dell'appartamento sia a bordo di una vettura di colore viola. Contenuti e approfondimenti su Nascondevano cocaina. Pioltello, nascondevano la cocaina nella plancia della macchina: arrestatiLa Polizia di Stato è intervenuta a Pioltello, dove i due operavano sia all'interno dell'appartamento sia a bordo di una vettura di colore viola. Per aprire il nascondiglio bisognava azionare un sotti ... ilgiorno.it Nascondevano cocaina nella plancia dell'auto (e ne avevano quasi 2 etti in casa): arrestati due ventenniNel corso della perquisizione della vettura, posta poi sotto sequestro, i poliziotti hanno rinvenuto tre smartphone e, occultati dentro la plancia azionabile attraverso un sottile filo metallico, ... monzatoday.it