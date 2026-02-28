Nasconde nella borsa 150 euro di spazzolini elettrici fermata da un carabiniere fuori servizio Denunciata 23enne

Una donna di 23 anni è stata fermata da un carabiniere fuori servizio mentre cercava di uscire dal negozio con una borsa contenente 150 euro di spazzolini elettrici. La giovane aveva pagato solo un euro alla cassa, tentando di evitare i controlli, ma il suo comportamento ha attirato l’attenzione e ha portato alla verifica. È stata quindi denunciata per tentata sottrazione.

Ben occultati all'interno della borsa della giovane, sono stati rinvenuti diversi spazzolini elettrici a marchio "Oral-B" Paga un solo euro alla cassa per eludere i controlli, ma viene tradita dal suo stesso atteggiamento sospetto. I militari della Stazione Carabinieri di Pontecorvo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino una donna di 23 anni, gravemente indiziata del reato di furto aggravato. L'episodio si è consumato nei giorni scorsi all'interno di un noto supermercato di Cassino. Secondo quanto ricostruito, la giovane si è presentata alle casse pagando la modica cifra di un euro per l'acquisto di un singolo spazzolino da denti manuale.