Esce di strada e si ribalta infermiera soccorsa da un carabiniere fuori servizio

Un carabiniere fuori servizio, mentre si recava al turno con la sua auto, ha prestato soccorso a un’automobilista uscita di strada e ribaltatasi. L’operatore ha garantito sicurezza e assistenza fino all’arrivo del marito della donna, dimostrando attenzione e professionalità nel gesto di aiuto in un momento di emergenza.

