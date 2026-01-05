Esce di strada e si ribalta infermiera soccorsa da un carabiniere fuori servizio
Un carabiniere fuori servizio, mentre si recava al turno con la sua auto, ha prestato soccorso a un’automobilista uscita di strada e ribaltatasi. L’operatore ha garantito sicurezza e assistenza fino all’arrivo del marito della donna, dimostrando attenzione e professionalità nel gesto di aiuto in un momento di emergenza.
Un carabiniere, che si stava recando per iniziare il suo turno su una “gazzella” del Radiomobile di Piacenza, si ferma per prestare soccorso a un’automobilista uscita di strada, garantendo sicurezza e assistenza fino all’arrivo del marito.Poco dopo le 6 del mattino di domenica 4 gennaio, un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
