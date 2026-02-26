Sanremo da Pecora | nella gara canora tra i politici vincono Decaro e Nardella

Da open.online 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni il centro dell’attenzione si sposta su una competizione tra politici, che si svolge tra note e risate. La gara musicale, infatti, coinvolge figure pubbliche in un contesto più leggero rispetto alle consuete dinamiche istituzionali. Decaro e Nardella si sono distinti tra i partecipanti, attirando l’interesse di chi segue il contest con curiosità e spirito di divertimento.

In questi giorni a cantare non sono gli artisti in gara al Festival di Sanremo. C’è un altro festival, forse più stonato ma altrettanto combattuto. D’altronde, chi partecipa è abituato allo scontro: non sui palchi, ma tra i banchi della politica. E a vincere la quinta edizione di Un Sanremo da Pecora, il festival firmato ‘Un Giorno da Pecora’, è stato il duo formato dal presidente della Puglia Antonio Decaro e dall’europarlamentare, ex sindaco di Firenze, Dario Nardella. Decaro (voce) e Nardella al violino hanno trionfato contro avversari del calibro Lucio Malan, vincitore della precedente edizione e capogruppo al Senato di FdI e il capogruppo Fi Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Open.online

Politici sul palco per un "Sanremo da Pecora"(LaPresse) – Sanremo non è solo la festa dei cantanti ma anche la festa dei politici cantanti che oggi si sono cimentati in una gara senza esclusioni...

A pochi giorni dalla rassegna canora di Sanremo abbiamo giocato abbinando ai cantanti in gara atleti e tecnici che hanno fatto grande il nostro sport. Quando il Festival scende in campoC’è stato un tempo, in un Sanremo e in un’Italia che fu, nel quale a ogni canzone in gara corrispondeva la versione inglese, interpretata da un...

Temi più discussi: Sanremo, Bucci canta Che sarà a Un giorno da Pecora; Blind, El Ma e Soniko: il trio a Sanremo con 'Nei miei DM' dopo Area Sanremo; Festival di Sanremo, Bucci premierà i vincitori della Serata dei duetti; Marinelli e Pecora a Sanremo portano il Premio Ravera.

Sanremo da Pecora: nella gara canora tra i politici vincono Decaro e NardellaTra gli sconfitti Malan e Gasparri. Venerdì 27 febbraio alle 13,30 su Rai Radio 1 si potranno ascoltare le esibizioni dei politici ... open.online

sanremo da pecora nellaSanremo, quel «canto largo» dei politici-cantanti. Al duo Decaro-Nardella la vittoria al Festival bipartisanLa sfilata dei parlamentari al programma di Rai Radio 1: voti e ironie, ma anche simpatia e cameratismo nella quinta edizione di Sanremo da pecora ... corriere.it