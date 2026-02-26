Sanremo da Pecora | nella gara canora tra i politici vincono Decaro e Nardella

In questi giorni il centro dell’attenzione si sposta su una competizione tra politici, che si svolge tra note e risate. La gara musicale, infatti, coinvolge figure pubbliche in un contesto più leggero rispetto alle consuete dinamiche istituzionali. Decaro e Nardella si sono distinti tra i partecipanti, attirando l’interesse di chi segue il contest con curiosità e spirito di divertimento.

In questi giorni a cantare non sono gli artisti in gara al Festival di Sanremo. C’è un altro festival, forse più stonato ma altrettanto combattuto. D’altronde, chi partecipa è abituato allo scontro: non sui palchi, ma tra i banchi della politica. E a vincere la quinta edizione di Un Sanremo da Pecora, il festival firmato ‘Un Giorno da Pecora’, è stato il duo formato dal presidente della Puglia Antonio Decaro e dall’europarlamentare, ex sindaco di Firenze, Dario Nardella. Decaro (voce) e Nardella al violino hanno trionfato contro avversari del calibro Lucio Malan, vincitore della precedente edizione e capogruppo al Senato di FdI e il capogruppo Fi Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Open.online

Politici sul palco per un "Sanremo da Pecora"(LaPresse) – Sanremo non è solo la festa dei cantanti ma anche la festa dei politici cantanti che oggi si sono cimentati in una gara senza esclusioni...

A pochi giorni dalla rassegna canora di Sanremo abbiamo giocato abbinando ai cantanti in gara atleti e tecnici che hanno fatto grande il nostro sport. Quando il Festival scende in campoC’è stato un tempo, in un Sanremo e in un’Italia che fu, nel quale a ogni canzone in gara corrispondeva la versione inglese, interpretata da un...

Temi più discussi: Sanremo, Bucci canta Che sarà a Un giorno da Pecora; Blind, El Ma e Soniko: il trio a Sanremo con 'Nei miei DM' dopo Area Sanremo; Festival di Sanremo, Bucci premierà i vincitori della Serata dei duetti; Marinelli e Pecora a Sanremo portano il Premio Ravera.

Sanremo da Pecora: nella gara canora tra i politici vincono Decaro e NardellaTra gli sconfitti Malan e Gasparri. Venerdì 27 febbraio alle 13,30 su Rai Radio 1 si potranno ascoltare le esibizioni dei politici ... open.online

Sanremo, quel «canto largo» dei politici-cantanti. Al duo Decaro-Nardella la vittoria al Festival bipartisanLa sfilata dei parlamentari al programma di Rai Radio 1: voti e ironie, ma anche simpatia e cameratismo nella quinta edizione di Sanremo da pecora ... corriere.it

Decaro a "Un giorno da pecora": «Più facile che io conduca Sanremo che fare il segretario del Pd» x.com

Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio 1, Antonio Decaro smentisce mire sulla segreteria PD ("Più facile che conduca Sanremo") e conferma il sostegno a Elly Schlein facebook