il sanremo dei politici al duo dem decaro nardella

Il duo formato da Dem Antonio Decaro e Dario Nardella si aggiudica la quinta edizione di Un Sanremo da Pecora, con Nancy Brilli e Giorgio Lauro che li incoronano vestiti di tricolore. I politici, pur riconoscendo il merito del secondo classificato, si presentano con un atteggiamento rilassato, senza nascondere il loro coinvolgimento nella competizione. La serata si conclude con una premiazione che suscita commenti tra il pubblico presente.

Alla fine è il duo Dem Antonio Decaro - Dario Nardella a vincere la quinta edizione di Un Sanremo da Pecora: Nancy Brilli e Giorgio Lauro li incoronano vestiti entrambi di tricolore per l’occasione mentre loro sinceramente ammettono che avrebbero votato il secondo classificato Lucio Malan. "L’unico festival canoro referendario" (e spin-off di Un giorno da Pecora) si svolge ieri nello studio B di via Asiago; l’appuntamento per ascoltarlo è oggi su Rai Radio 1, e la puntata sarà anche disponibile su RaiPlay. Si parte con la viceministra Teresa Bellucci e le parlamentari Ylenja Lucaselli (Fdi) e Patty L’Abbate (M5S) e il grande classico Si può dare di più, promosse con riserva dalla giuria composta da Gigliola Cinquetti, Evelina Christillin e Ivan Zazzaroni, come certificato dal notaio Carlo Cottarelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

