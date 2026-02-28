napoli trovata senza vita la balenottera avvistata al molo beverello

Una balenottera, avvistata alcuni giorni fa al Molo Beverello nel Golfo di Napoli, è stata trovata senza vita. La carcassa è stata rinvenuta nelle acque vicino alla zona portuale, confermando così il decesso dell'animale. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo alle cause del decesso o alle operazioni di recupero.

È stata ritrovata senza vita la balenottera che era stata avvistata qualche giorno fa al Molo Beverello, nel Golfo di Napoli. Nella serata di ieri, la nave Bruno Gregoretti della Guardia Costiera ha avvistato la balenottera in prossimità dell’uscita del porto, purtroppo senza vita. La Capitaneria di porto – Guardia costiera di Napoli ha subito allertato la motovedetta sar cp890 che, unitamente a un mezzo navale del Gruppo ormeggiatori di Napoli, ha provveduto a spostare la balenottera, ormai alla deriva, dalle rotte di ingresso e di uscita del traffico navale del porto, perché avrebbe potuto costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

