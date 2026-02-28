Napoli spari nella notte | due minorenni feriti

Nella periferia Est di Napoli si sono registrati spari durante la notte, con due minorenni colpiti e feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati ancora forniti dettagli su eventuali sospetti o moventi. La zona è stata teatro di un episodio di violenza che ha coinvolto giovani, lasciando la comunità sgomenta.

Notte di violenza nella periferia Est di Napoli, dove due minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. I ragazzi si sono presentati intorno alle 3 al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, entrambi con ferite provocate da proiettili: uno è stato raggiunto a una gamba, l'altro a un braccio. Stando a una prima versione dei fatti fornita dagli stessi giovani, l'agguato sarebbe avvenuto mentre viaggiavano in auto nei pressi del Ponte dei Francesi. I colpi sarebbero stati esplosi da alcuni coetanei a bordo di un'altra vettura, al culmine - secondo quanto riferito - di un diverbio nato per motivi banali. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Ponticelli, affiancati dagli agenti della Squadra Mobile, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica e a identificare i responsabili.