Napoli-Chelsea tensione alla vigilia | feriti due tifosi inglesi nella notte

La notte a Napoli si è tinta di tensione. Due tifosi inglesi sono rimasti feriti in un episodio ancora da chiarire, pochi ore prima della partita tra Napoli e Chelsea allo stadio Maradona. La città si prepara ad accogliere la sfida, ma gli incidenti hanno portato nervosismo tra i supporter di entrambe le squadre. Le forze dell’ordine sono in allerta per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori problemi.

Alta tensione a Napoli alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, in programma allo stadio Maradona. Il club londinese ha confermato il ferimento di due propri tifosi, rimasti coinvolti in un episodio di violenza avvenuto nella notte precedente all'ultima partita della League Phase. Entrambi i supporter dei Blues sono stati ricoverati in ospedale con ferite giudicate non gravi. A renderlo noto è stato lo stesso Chelsea attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali social: «La società è a conoscenza di un episodio avvenuto martedì sera a Napoli.

