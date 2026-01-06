Terremoto ai Campi Flegrei nella notte della Befana | doppia scossa paura tra Napoli e Pozzuoli
Nella notte dell’Epifania, i territori dei Campi Flegrei e di Napoli sono stati interessati da due scosse sismiche, causando preoccupazione tra i residenti. L’evento, avvenuto nel cuore della notte, ha determinato un momento di tensione e attenzione, senza tuttavia registrare danni significativi. La sequenza sismica ha richiamato l’attenzione sulle caratteristiche geologiche dell’area e sulla necessità di monitoraggio continuo.
Un risveglio improvviso nella notte dell’Epifania. La notte della Befana si è trasformata in un brusco risveglio per migliaia di residenti dell’area flegrea e di Napoli. Alle 3:23 del 6 gennaio, una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha fatto tremare la terra nei Campi Flegrei, uno dei complessi vulcanici più monitorati d’Europa. Il sisma, avvertito distintamente dalla popolazione, è stato seguito appena un minuto dopo da una replica di magnitudo 2.9, alimentando paura e preoccupazione. Secondo i dati dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’evento principale ha avuto un ipocentro a soli 2 chilometri di profondità e un epicentro a circa 5 chilometri da Pozzuoli, rendendo la scossa particolarmente percepibile nonostante la magnitudo moderata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
