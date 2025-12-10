Incidente su strada Terme a Viterbo due feriti in uno scontro tra auto | FOTO

Oggi, mercoledì 10 dicembre, alle 12:45, si è verificato un incidente stradale a Terme di Viterbo. Due auto si sono scontrate all'incrocio tra strada del Bullicame e strada Santa Caterina, causando il ferimento di due persone. La dinamica dell'incidente e le conseguenze sono al centro delle operazioni delle forze dell'ordine.

Incidente su strada Terme a Viterbo. Intorno alle 12,45 di oggi, mercoledì 10 dicembre, due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con strada del Bullicame e strada Santa Caterina. Il bilancio è di due feriti, soccorsi dal personale sanitario e trasportati in codice giallo all'ospedale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Per un bruttissimo incidente strada bloccata al traffico verso Gioia Tauro. - facebook.com Vai su Facebook

#Viabilità | #Incidente | Tangenziale Est ? Incidente risolto, strada riaperta al traffico ? San Giovanni @Emergenza24 | #Lucevere Vai su X

Incidente sulla Circumvallazione a Viterbo, auto si ribalta: ragazzo resta ferito - Scontro tra due auto sulla Circumvallazione Almirante a Viterbo oggi pomeriggio, lunedì 24 novembre. Come scrive fanpage.it