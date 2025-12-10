Incidente su strada Terme a Viterbo due feriti in uno scontro tra auto | FOTO
Oggi, mercoledì 10 dicembre, alle 12:45, si è verificato un incidente stradale a Terme di Viterbo. Due auto si sono scontrate all'incrocio tra strada del Bullicame e strada Santa Caterina, causando il ferimento di due persone. La dinamica dell'incidente e le conseguenze sono al centro delle operazioni delle forze dell'ordine.
Incidente su strada Terme a Viterbo. Intorno alle 12,45 di oggi, mercoledì 10 dicembre, due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con strada del Bullicame e strada Santa Caterina. Il bilancio è di due feriti, soccorsi dal personale sanitario e trasportati in codice giallo all'ospedale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Per un bruttissimo incidente strada bloccata al traffico verso Gioia Tauro. - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #Incidente | Tangenziale Est ? Incidente risolto, strada riaperta al traffico ? San Giovanni @Emergenza24 | #Lucevere Vai su X
Incidente sulla Circumvallazione a Viterbo, auto si ribalta: ragazzo resta ferito - Scontro tra due auto sulla Circumvallazione Almirante a Viterbo oggi pomeriggio, lunedì 24 novembre. Come scrive fanpage.it
È latitante e si nasconde tra i pastorelli del presepe in piazza: arrestato a Galatone ilfattoquotidiano.it
Infortuni Inter, nuova valutazione su Dumfries e Darmian in vista della Supercoppa internews24.com
Maria Corina Machado assente alla consegna del Premio Nobel: ecco spiegato il motivo metropolitanmagazine
#iltempodioshø metropolitanmagazine
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it
Monza, uomo misterioso al volante di una 500: l’inseguimento finisce con l’incidente e le botte agli agenti ilgiorno.it