Napoli in pressing su Giovane | offerta da 20 milioni al Verona

Il Napoli ha presentato un'offerta di 20 milioni di euro al Verona per il giovane attaccante Giovane Santana do Nascimento. La società partenopea accelera nelle trattative di mercato, puntando a rinforzare il reparto offensivo con un investimento importante sul giovane talento. La trattativa è in fase avanzata, mentre si attendono sviluppi ufficiali nei prossimi giorni.

"> Il Napoli accelera con decisione sul mercato offensivo ed entra con forza nella corsa a Giovane Santana do Nascimento, attaccante dell’Hellas Verona. Nelle ultime ore, infatti, il club azzurro ha intensificato i contatti con la società scaligera per arrivare al brasiliano, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto avanzato. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com, che parla di un pressing concreto e continuo da parte del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Giovane andrebbe a prendere il posto di Lorenzo Lucca e Noa Lang, entrambi in uscita e con cessioni che potrebbero concretizzarsi già nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Lazio in pressing su Giovane: offerta al VeronaLa Lazio si fa avanti per Giovane Santana, giovane attaccante brasiliano classe 2003 del Verona.

Atalanta su Giovane Santana: offerta al Verona, superata la JuventusL’Atalanta si è mossa rapidamente per Giovane Santana, presentando una prima offerta al Verona.

