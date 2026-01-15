Napoli offerta da 30 milioni per Allan
Il Napoli valuta un’offerta di circa 30 milioni di euro per Allan, attualmente al Palmeiras. Il giovane calciatore brasiliano è sotto osservazione da parte del club partenopeo, che mantiene una particolare attenzione al mercato estero, soprattutto a quello brasiliano, da cui in passato sono arrivati trasferimenti di successo. La trattativa, tuttavia, potrebbe incontrare alcuni ostacoli legati alla situazione attuale e alle valutazioni del giocatore.
I partenopei sarebbero pronti ad un’offerta per Allan del Palmeiras. Il giovane calciatore viene valutato circa 30 milioni ma ci sono dei problemi Pista brasiliana Il Napoli continua a seguire con attenzione il mercato estero, in particolare quello brasiliano, da cui in passato sono arrivati giocatori molto importanti. In questi giorni si parla molto di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Sirene turche per Frattesi, lo vuole il Fenerbahce: per un’offerta da 30-35 milioni l’Inter tratta
Leggi anche: Calciomercato Napoli, assalto dalla Premier: pronta un’offerta da 70 milioni per McTominay!
Calciomercato Napoli: le cifre della prima offerta Benfica per Lucca. Su di lui anche tre club italiani; Calciomercato Napoli, assalto a Chiesa e Goretzka; Lucca si allontana dal Benfica, il Napoli vorrebbe cederlo per 30 milioni o darlo in prestito con obbligo di riscatto Record: il Benfica non accetta queste condizioni. Tra le pretendenti per l'attaccante, ci sono Lazio, Nottingham Forest e Betis. https://www.ilnapolis; Offerta per Lucca dal Nottingham Forest. Obiettivo Ferguson, ma il sogno è Sterling.
Napoli su Allan: offerta da 30 milioni, ma il Palmeiras fa muro - Il Napoli offre 30 milioni per Allan del Palmeiras, ma il club brasiliano non tratta e fissa una clausola da 100 milioni. europacalcio.it
Dal Brasile: "Tentativo per il 2004 Allan: offerta importante, ma no del Palmeiras" - Il Napoli guarda al mercato sudamericano e punta Allan, attaccante brasiliano classe 2004 del Palmeiras. tuttonapoli.net
Napoli, tentativo per Allan del Palmeiras: offerta importante, ma no del club brasiliano - Il Napoli si muove anche sul mercato sudamericano e ha messo nel mirino uno dei giovani più interessanti del Palmeiras. tuttomercatoweb.com
Clamoroso dalla Turchia: "Napoli su Youssef En-Nesyri, offerta ufficiale" LEGGI QUI areanapoli.it/share/618279/ facebook
Povertà educativa a #Napoli e provincia: condizioni familiari difficili e scarsa offerta territoriale sono “barriere invisibili” che ostacolano il futuro dei ragazzi. 46,5% degli adolescenti non legge libri oltre quelli scolastici 42,8% non fa sport x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.