Napoli offerta da 30 milioni per Allan

Il Napoli valuta un’offerta di circa 30 milioni di euro per Allan, attualmente al Palmeiras. Il giovane calciatore brasiliano è sotto osservazione da parte del club partenopeo, che mantiene una particolare attenzione al mercato estero, soprattutto a quello brasiliano, da cui in passato sono arrivati trasferimenti di successo. La trattativa, tuttavia, potrebbe incontrare alcuni ostacoli legati alla situazione attuale e alle valutazioni del giocatore.

Calciomercato Napoli: le cifre della prima offerta Benfica per Lucca. Su di lui anche tre club italiani; Calciomercato Napoli, assalto a Chiesa e Goretzka; Lucca si allontana dal Benfica, il Napoli vorrebbe cederlo per 30 milioni o darlo in prestito con obbligo di riscatto Record: il Benfica non accetta queste condizioni. Tra le pretendenti per l'attaccante, ci sono Lazio, Nottingham Forest e Betis. https://www.ilnapolis; Offerta per Lucca dal Nottingham Forest. Obiettivo Ferguson, ma il sogno è Sterling.

