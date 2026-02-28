Hellas Verona-Napoli 1-2 Lukaku in lacrime | Prima di Napoli ero morto Perdere mio padre è stato un brutto colpo

Il Napoli conquista tre punti in trasferta contro l’Hellas Verona con il risultato di 2-1, grazie a un gol decisivo che permette alla squadra di salire in classifica. Durante la partita, Lukaku si è mostrato visibilmente commosso, dichiarando di aver vissuto momenti difficili prima di approdare alla squadra partenopea, tra cui la perdita del padre. La gara si è giocata al Bentegodi, nel 27esimo turno di campionato.

Scatto Champions per il Napoli dopo il 2-1 inferto poco fa in trasferta all’Hellas Verona nell’anticipo del Bentegodi della 27esima di campionato. A decidere il match stavolta il gol allo scadere di Romelu Lukaku, l'MVP secondo Dazn. Queste le sue parole all’emittente assieme a quelle del compagno Juan Jesus. Tornato nel momento più importante? Lukaku: «Il gol è pesantissimo ma sono felice per la squadra. Abbiamo lavorato molto in settimana per provare a fare risultato. Peccato per il gol preso ma sono 3 punti fondamentali. guardiamo avanti ». Giallo esagerato nel finale? Juan Jesus: «Ci sta fare un fallo in più ma secondo me c'era fuorigioco prima. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

