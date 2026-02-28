Il Napoli conquista tre punti in trasferta contro l’Hellas Verona con il risultato di 2-1, grazie a un gol decisivo che permette alla squadra di salire in classifica. Durante la partita, Lukaku si è mostrato visibilmente commosso, dichiarando di aver vissuto momenti difficili prima di approdare alla squadra partenopea, tra cui la perdita del padre. La gara si è giocata al Bentegodi, nel 27esimo turno di campionato.

Scatto Champions per il Napoli dopo il 2-1 inferto poco fa in trasferta all’Hellas Verona nell’anticipo del Bentegodi della 27esima di campionato. A decidere il match stavolta il gol allo scadere di Romelu Lukaku, l'MVP secondo Dazn. Queste le sue parole all’emittente assieme a quelle del compagno Juan Jesus. Tornato nel momento più importante? Lukaku: «Il gol è pesantissimo ma sono felice per la squadra. Abbiamo lavorato molto in settimana per provare a fare risultato. Peccato per il gol preso ma sono 3 punti fondamentali. guardiamo avanti ». Giallo esagerato nel finale? Juan Jesus: «Ci sta fare un fallo in più ma secondo me c'era fuorigioco prima. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Hellas Verona-Napoli 1-2, Lukaku in lacrime: «Prima di Napoli ero morto. Perdere mio padre è stato un brutto colpo»

Leggi anche: “Nell’aldilà ero molto felice e sereno, parlavo con mio figlio e mio padre che era morto anni fa”: il racconto incredibile di Rhys Edwards dopo l’infarto

Leggi anche: Napoli-Hellas Verona 2-2: gol e highlights

Una selezione di notizie su Hellas Verona Napoli.

Temi più discussi: Verona-Napoli, vietato sbagliare; Pronostico Verona-Napoli quote analisi 27ª giornata Serie A; Hellas Verona-Napoli (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Verona-Napoli: probabili formazioni e statistiche.

Verona-Napoli 1-2, gol e highlights: Lukaku decide al 96'Il Napoli torna alla vittoria vincendo al Bentegodi: decide un gol di Lukaku in pieno recupero. In avvio sblocca Hojlund che dopo nemmeno 2’ piazza di testa un preciso pallonetto all’angolino. Il dane ... sport.sky.it

Hellas Verona – Napoli 1-2 cronaca e highlights: Lukaku torna re e la vince al 96’! – VIDEOHellas Verona - Napoli 1-2 cronaca e highlights: il belga decide una gara complicatissima e riscrive la storia Champions. generationsport.it

— Full Time Hellas Verona 1-2 Napoli 2' Højlund Vergara 65' Akpa Akpro 90+6' Lukaku 2:5 - 3:4 #SerieA - facebook.com facebook

27ª giornata in trasferta! Il Napoli affronta l’Hellas Verona sabato 28 febbraio alle 18:00 nella 27ª gara di Serie A della stagione. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt l.mws.com/1zFEOs #ForzaNapoli x.com