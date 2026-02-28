Lukaku piange in tv dopo il gol al Verona | Ho perso mio padre… prima di venire qui ero morto
Dopo aver segnato contro il Verona, l’attaccante ha parlato in diretta televisiva, rivelando di aver perso suo padre e di aver attraversato momenti molto difficili negli ultimi quattro mesi a livello personale. Le sue parole sono state accompagnate da un pianto, evidenziando il dolore che ha vissuto. Il calciatore ha spiegato di essere stato vicino alla morte prima di arrivare alla partita.
