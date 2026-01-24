Dovrebbero sciacquarsi la bocca! | Napoli l’agente dell’azzurro ci va giù durissimo!

L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha commentato le recenti critiche rivolte al capitano del Napoli, difendendone l’impegno e i risultati ottenuti con la squadra. In un’intervista a ‘Fanpage’, Giuffredi ha espresso il suo punto di vista, sottolineando la professionalità di Di Lorenzo e invitando a riconoscere il suo contributo. Un intervento che mette in discussione le accuse e ribadisce il valore del difensore azzurro.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato fortemente difeso dal suo agente Mario Giuffredi. In un'intervista a 'Fanpage', Giuffredi ha condannato le critiche rivolte al difensore, sottolineando il suo impegno con la squadra e i suoi successi. Secondo il procuratore, chi insulta Di Lorenzo dovrebbe "vergognarsi": i traguardi raggiunti dal capitano azzurro hanno infatti per lui contribuito alla vittoria di titoli importanti. La difesa di Di Lorenzo da parte di Mario Giuffredi. Mario Giuffredi ha voluto proteggere il suo assistito, Giovanni Di Lorenzo, dalle critiche che recentemente sono emerse.

