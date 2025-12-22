Inter News 24 Caso Allegri-Oriali, Criscitiello ci va giù pesante con l’ex Inter: l’attacco e l’accusa del giornalista al membro dello staff del Napoli. Tiene banco il caso scoppiato con la lite in campo tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali nel corso della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. A parlare della questione è anche Michele Criscitiello con un editoriale per Sportitalia. « Non deve andare a Padova ma a Lecce a pregare il suo vero Sant’Antonio perché se non fosse stato per Conte sarebbe rimasto il Lele Oriali che fece grandi cose nel calcio tre vite fa. Si sarebbe goduto la pensione sul divano di casa e forse nessuno avrebbe sentito la sua mancanza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caso Allegri-Oriali, Criscitiello ci va giù pesante con l’ex Inter: «È il porta valigie di Conte! Se anche i tifosi lo hanno ripudiato…»

Leggi anche: Criscitiello ci va giù pesante con il Napoli: “Non ho dubbi su come andrà la stagione”

Leggi anche: Criscitiello ci va giù pesante su Juric: «Se prendi lui dopo Gasp sei autolesionista. Da Percassi non potevamo immaginarlo…Erano più indicati Palladino o Thiago Motta»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Caso Oriali-Allegri, risvolto clamoroso: le ultime dichiarazioni spiazziano tutti; Leao a rischio per il Napoli! Il portoghese si allena a parte a Riad, Allegri può recuperare un altro dal 1; Criscitiello: “Oriali e il finto perbenismo. Preghi Sant’Antonio e ci risparmi la morale”; Avrebbe fatto la fortuna di Allegri. Retroscena calciomercato di Gazzetta: un azzurro poteva giocare nel Milan questa sera.

Criscitiello sulla lite Oriali-Allegri: "Chi ne esce male è il collaboratore di Conte, non Max" - Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha detto anche lui la sua sulla lite tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali in occasione ... milannews.it