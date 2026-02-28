A Sanremo, Napoli si fa notare con la sua musica. Durante la serata dedicata alle cover, artisti come Luchè, Lda, Aka 7even e Sal Da Vinci sono entrati nella top ten delle classifiche. Inoltre, Samuray Jay ha raggiunto il primo posto su Spotify tra i brani più ascoltati in Italia. La presenza dei musicisti napoletani si fa sentire nel festival.

Napoli fa sentire ancora forte la sua presenza al festival di Sanremo. Nella serata delle cover la città partenopea conquista la scena: Luchè, Lda e Aka 7even e Sal Da Vinci entrano in top ten mentre Samuray Jay vola al primo posto su Spotify tra i brani più ascoltati in Italia. Un risultato che inorgoglisce e racconta un panorama artistico eterogeneo, vivo, capace di parlare a pubblici diversi. All’Ariston l’energia sale subito. Lda e Aka7even infiammano il pubblico insieme a Tullio De Piscopo: ritmo serrato, sound inconfondibile, settimo posto e applausi convinti. Poi il ritmo sudamericano travolge la platea: Samuray Jay con Roy Paci e Belen Rodriguez porta vitalità e spettacolo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli fa sentire ancora forte la sua presenza al festival di Sanremo Soprattutto la sua musica

Alessandro Di Battista sarà a Sanremo: l’ex grillino annuncia la sua presenza (per sfruttare la vetrina del Festival)«Ma è uno scherzo?», chiede sbigottito un utente su Instagram guardando il post che annuncia la presenza di Alessandro Di Battista a Sanremo, in...

Sanremo 2026, Meloni sulla sua presenza al Festival: “Inventata, non serve per forza polemica politica”Da giorni si rincorrevano le voci di una possibile presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla 76esima edizione del Festival di...

Tutti gli aggiornamenti su Sanremo Soprattutto.

Discussioni sull' argomento Napoli, Hojlund: Conte un serial winner. Voglio sentire di nuovo i tifosi urlare 'the Champions'; Possiamo ascoltare gli audio di Atalanta-Napoli, così come quello dell'espulsione di Bastoni? Sennò è semi Open Var Open Var è un'operazione trasparenza o è un'operazione ciacca e medica? È stata la stessa Dazn, con Bordocam, a smentirli sul primo giall; Arbitri, la rabbia del Napoli: De Laurentiis scrive a Gravina, i dettagli; Napoli, l'agonia del bimbo col cuore danneggiato. La mamma gli parla con il rosario sul lettino: Spero in un miracolo ma so cosa mi aspetta.

McTominay: A Napoli mi fanno sentire speciale. Sarebbe facile montarsi di testaScott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni della UEFA in vista della sfida di Champions League contro il Chelsea. Si inizia con la sua scelta di cambiare vita e sposare la ... tuttomercatoweb.com

«De Martino è pronto per l'Ariston » Questa è la domanda che circola ovunque ultimamente. Da settimane il suo nome viene accostato con insistenza al Festival di Sanremo 2027, soprattutto dopo che l’ipotesi Cattelan sembra ormai archiviata. Se qualcuno v - facebook.com facebook

Perché Sanremo è Sanremo, soprattutto con i saluti di Carlo Conti all'Adnkronos. x.com