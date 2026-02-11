L’ex esponente del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, ha annunciato che sarà a Sanremo durante il Festival. La notizia ha sorpreso molti, anche se lui stesso ha spiegato di voler sfruttare la vetrina dell’evento per farsi conoscere di più. Su Instagram, alcuni utenti hanno reagito con sorpresa, chiedendosi se fosse uno scherzo. Di Battista si prepara a salire sul palco del festival, mentre il pubblico si divide tra chi lo supporta e chi resta scettico.

«Ma è uno scherzo?», chiede sbigottito un utente su Instagram guardando il post che annuncia la presenza di Alessandro Di Battista a Sanremo, in occasione del Festival. Niente scherzi, l’ex parlamentare grillino sarà a Casa Sanremo, nel periodo della kermesse musicale. Lo ha annunciato in un video lo stesso Di Battista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Casa Sanremo (@casasanremo) Di Battista in uno spazio parallelo all’Ariston. A Casa Sanremo, tra un’ospitata di Naike Rivelli, anche lei tra le ospiti della kermesse collaterale al Festival, Di Battista ci parlerà di legalità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alessandro Di Battista sarà a Sanremo: l’ex grillino annuncia la sua presenza (per sfruttare la vetrina del Festival)

