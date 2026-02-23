Sanremo 2026 Meloni sulla sua presenza al Festival | Inventata non serve per forza polemica politica

Giorgia Meloni ha smentito di aver deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2026, chiarendo che la sua presenza è stata inventata e non legata a motivi politici. La sua dichiarazione arriva dopo che circolavano voci su un possibile intervento pubblico durante la manifestazione. Meloni ha sottolineato di non voler creare tensioni o polemiche e di preferire mantenere una posizione distaccata. La questione rimane aperta tra le speculazioni e le indiscrezioni.

Da giorni si rincorrevano le voci di una possibile presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ora, dopo le varie smentite di Carlo Conti, è arrivata anche quella della premier: “Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”, ha scritto Meloni in un post sul proprio profilo X. “Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, polemica ‘politica’ sulla presenza di Laura PausiniA meno di un mese dall'inizio di Sanremo 2026, l'attenzione si concentra sulla manifestazione, con particolare interesse per la presenza di Laura Pausini.

Sanremo 2026, Giorgia Meloni valuta la presenza alla prima del Festival: ne sta parlando con Carlo ContiGiorgia Meloni ha deciso di valutare la sua partecipazione alla prima serata di Sanremo 2026, parlando con Carlo Conti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Meloni non sarà a Sanremo: il Governo smentisce l'ipotesi circolata sulla stampa; Sanremo, la tentazione di Meloni: passerella all’Ariston per la prima serata; Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla prima serata del Festival di Sanremo; Giorgia Meloni non andrà al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti smentisce l'invito: Rasenta fantascienza.

Se compra il biglietto…, Sanremo 2026 e la polemica su Meloni: la risposta di Carlo ContiGiorgia Meloni è una cittadina libera, se compra il biglietto è libera di venire al Festival. È quanto ha dichiarato Carlo Conti nel corso della conferenza stampa della vigilia di Sanremo 2026, risp ... strettoweb.com

Sanremo 2026, Meloni valuta la presenza alla prima del Festival. La premier ne sta parlando con Carlo Conti, ma...Il Festival di Sanremo 2026 ormai è veramente alle porte, ultimi giorni di Olimpiadi di Milano-Cortina e poi l'attenzione mediatica (italiana) si concentrerà sull'Ariston. Carlo Conti sta prendendo le ... affaritaliani.it

la Repubblica. . “Giorgia Meloni è una cittadina libera, se compra il biglietto è libera di venire al festival” ha detto Conti rispondendo alla domanda se lui l’avesse invitata, notizia già smentita. #sanremo2026 - facebook.com facebook

Per @matteorenzi Giorgia Meloni da Presidente del Consiglio non può andare a Sanremo…ma è lo stesso che con il giubbotto alla Fonzie andò ad Amici x.com