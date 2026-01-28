Napoli si prepara alla partita contro il Chelsea in condizioni difficili. Sono undici i giocatori assenti per via degli infortuni e le squalifiche, e coach Conte deve fare i conti con una rosa ridotta all’osso. La squadra partenopea si trova a dover affrontare una sfida complicata, con poche alternative per mettere in campo una formazione competitiva. La tensione è alta e i tifosi si aspettano una risposta da parte dei giocatori rimasti.

l Napoli si presenta alla sfida contro il Chelsea in condizioni di estrema emergenza, con una rosa decimata che rende complicata persino la composizione dell’undici titolare. L’elenco delle assenze per la gara europea di questa sera è lungo e fotografa in modo chiaro il momento delicatissimo vissuto dalla squadra di Antonio Conte. Sono ben undici i giocatori indisponibili per motivi diversi, tra infortuni e problemi legati alla lista UEFA. Non saranno della partita Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Milinkovic-Savic, Neres, Politano e Rrahmani, tutti ancora alle prese con stop fisici che ne hanno impedito il recupero. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli in emergenza contro il Chelsea: undici assenti per Conte

