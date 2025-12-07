Napoli controlli alla movida | sanzioni e sequestri al centro storico

Polizia, Guardia di Finanza e ASL intensificano i controlli: 115 persone identificate, multe per 10mila euro e sequestri di alimenti e prodotti contraffatti. Operazione interforze nel cuore della movida. Napoli, 7 dicembre 2025 – La Questura di Napoli ha intensificato i controlli nel centro storico per garantire sicurezza nelle aree della movida. L’operazione ha visto impegnati la Polizia di Stato – con i Commissariati Decumani, Pianura e il III Nucleo Ordine Pubblico – insieme ai militari della Guardia di Finanza, alla Polizia Locale e al personale dell’ ASL NA1 Centro. Persone e veicoli controllati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

