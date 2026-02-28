?Napoli controlli nei locali ?in? di Chiaia | sanzionata una notissima pizzeria

Venerdì sera a Chiaia, zona nota per la vita notturna, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, in collaborazione con l’Asl Napoli 1 e la Polizia, hanno effettuato controlli nei locali della zona. Durante le verifiche è stata sanzionata una delle pizzerie più conosciute del quartiere. Le autorità hanno ispezionato diversi esercizi per garantire il rispetto delle norme vigenti.

Venerdì sera, Chiaia, zona “baretti”. È qui che si concentra la movida partenopea. I carabinieri della compagnia Napoli Centro insieme all’Asl Napoli 1, la Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco hanno effettuato un servizio a largo raggio nel cuore del quartiere. Nel radar dei militari ristoranti, parcheggiatori abusivi e controllo alla circolazione stradale. 6 gli esercizi commerciali passati al setaccio. Tra questi un pluripremiato “gambero rosso”. Pizzeria di spicco della ristorazione napoletana a via San Pasquale. L’ispezione ha inizio, il personale dell’Asl osserva e controlla minuziosamente ogni angolo del locale, ogni pietanza servita e conservata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Napoli, controlli nella movida di Chiaia: denunce nei B&B e locali della Napoli bene

Napoli centro, controlli nei locali della movida: sequestrata una discoteca

