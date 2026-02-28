Napoli a giugno Nosa Obaretin potrebbe giocarsi le sue carte in maglia azzurra?

A giugno, Nosa Obaretin potrebbe avere la possibilità di dimostrare il proprio valore con la maglia del Napoli. La società partenopea sta seguendo con attenzione l’evoluzione del giovane calciatore, che attualmente si trova in prestito altrove. La dirigenza tiene sotto controllo le sue performance e valuta se ci siano le condizioni per integrarlo nella rosa della prossima stagione.

Il Napoli guarda con attenzione al futuro e, come da tradizione, monitora costantemente l’andamento dei calciatori ceduti in prestito. Una strategia chiara, voluta dalla società e condivisa con Antonio Conte, che punta a far crescere giovani interessanti lontano dalla pressione del Maradona, per poi valutarli con maggiore maturità al rientro in azzurro. Tra i profili che stanno convincendo di più c’è senza dubbio Nosa Obaretin. Il difensore sta disputando un campionato di Serie B di alto livello con la maglia dell’Empoli, mostrando continuità, personalità e una crescita evidente sotto il profilo tattico e mentale. Obaretin era già finito sotto la lente d’ingrandimento di Conte durante il ritiro estivo della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

