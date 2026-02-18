Napoli Piazza Garibaldi uomo rapinato e costretto a pagare con le sue carte
Un uomo è stato vittima di una rapina a Napoli, vicino alla Stazione Centrale, quando è stato aggredito e costretto a consegnare le sue carte di credito. La polizia ha intercettato i sospetti durante un controllo, trovando l’uomo con le mani ancora sporche di sangue. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri lo hanno minacciato con un punteruolo, ottenendo così denaro e dispositivi. La scena si è svolta in pieno giorno, creando scompiglio tra i passanti. La polizia sta cercando di identificare gli aggressori.
Blitz della Polizia di Stato a Napoli vicino alla Stazione Centrale: un uomo aggredito, rapinato e minacciato con un punteruolo. Presi due 27enni che tentavano la fuga. Aggredito, rapinato e minacciato con un punteruolo. Napoli – Serata di paura ieri nei pressi di Piazza Garibaldi, dove la Polizia di Stato ha arrestato due uomini – un 27enne napoletano con precedenti e un 27enne casertano – accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e lesioni gravi. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, impegnati nell’operazione Stazioni Sicure, insieme ai Falchi della Squadra Mobile, sono stati avvicinati da un uomo in forte stato di agitazione, con il naso sanguinante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
