Neymar si gode le vacanze tra musica e poker il futuro è un rebus | vuole giocarsi le sue chance per i Mondiali

Neymar si prende una pausa dai campi per dedicarsi a momenti di relax a San Paolo, tra musica e poker, in compagnia di Leo Santana. Il futuro resta incerto, e il suo coinvolgimento nelle prossime competizioni internazionali dipende dalle scelte che prenderà. In attesa di decidere il prossimo passo della carriera, Neymar si gode le vacanze a San Paolo tra poker e canto con Leo Santana.

Lamal e Neymar, vacanze insieme in Brasile: che show in spiaggia - Palleggi in spiaggia, accese sfide a beach soccer e serate in compagnia, tra risate, e momenti vissuti all'insegna della spensieratezza. corrieredellosport.it

«Se tutto dovesse andare per il meglio, infatti, i ritmi per O’Ney saranno serratissimi. » Neymar si è preso una pausa dalla routine e ha scelto New York per qualche giorno di relax insieme alla compagna Bruna Biancardi. Passeggiando nel centro della città, il - facebook.com facebook

