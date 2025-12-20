Neymar si gode le vacanze tra musica e poker il futuro è un rebus | vuole giocarsi le sue chance per i Mondiali
Neymar si prende una pausa dai campi per dedicarsi a momenti di relax a San Paolo, tra musica e poker, in compagnia di Leo Santana. Il futuro resta incerto, e il suo coinvolgimento nelle prossime competizioni internazionali dipende dalle scelte che prenderà. In attesa di decidere il prossimo passo della carriera, Neymar si gode le vacanze a San Paolo tra poker e canto con Leo Santana.
In attesa di decidere il prossimo passo della carriera, Neymar si gode le vacanze a San Paolo tra poker e canto con Leo Santana. Sullo sfondo, il legame col Santos e le sirene del Flamengo, con il Mondiale come obiettivo finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Zielinski Inter, il polacco manda messaggi a Chivu: vuole giocarsi le sue carte! A sorridere un po’ meno è invece…
Leggi anche: Sampdoria, rebus futuro: ecco come è andato l’incontro tra Tey e Radrizzani. Tutte le ultimissime
Neymar si gode le vacanze tra musica e poker, il futuro è un rebus: vuole giocarsi le sue chance per i Mondiali - In attesa di decidere il prossimo passo della carriera, Neymar si gode le vacanze a San Paolo tra poker e canto con Leo Santana ... fanpage.it
Lamal e Neymar, vacanze insieme in Brasile: che show in spiaggia - Palleggi in spiaggia, accese sfide a beach soccer e serate in compagnia, tra risate, e momenti vissuti all'insegna della spensieratezza. corrieredellosport.it
«Se tutto dovesse andare per il meglio, infatti, i ritmi per O’Ney saranno serratissimi. » Neymar si è preso una pausa dalla routine e ha scelto New York per qualche giorno di relax insieme alla compagna Bruna Biancardi. Passeggiando nel centro della città, il - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.