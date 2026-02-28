Nagler Malleier sfiorano la vittoria nel doppio a St Moritz! Sesti gli olimpionici Rieder Kainzwaldner

Ivan Nagler e Fabian Malleier si sono classificati al secondo posto nella gara di doppio a St. Moritz, portando a termine una prestazione di rilievo. Gli olimpionici Rieder e Kainzwaldner si sono invece fermati al sesto posto nella stessa competizione. La competizione si è svolta sulla pista di St. Moritz, coinvolgendo diversi atleti italiani e internazionali.

Ancora una grande prestazione per lo slittino italiano. Ivan Nagler e Fabian Malleier infatti hanno centrato il secondo posto nella tappa di St. Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile. Il movimento azzurro continua a ottenere risultati eccellenti, dopo il meraviglioso oro conquistato da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il successo sul budello elvetico è andato alla coppia austriaca composta Thomas Steu e Wolfgang Kindl con il tempo complessivo di 1:46.693 con un margine di vantaggio di appena 4 millesimi sui nostri Ivan Nagler e Fabian Malleier. Completano il podio i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt a 114 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nagler/Malleier sfiorano la vittoria nel doppio a St. Moritz! Sesti gli olimpionici Rieder/Kainzwaldner LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: continuano i test per Rieder/Kainzwaldner e Nagler/MalleierCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle due prove cronometrate del doppio maschile maschile di... Leggi anche: LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: Rieder/Kainzwaldner secondi in quarta batteria, ottavi Nagler/Malleier Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nagler Malleier. Slittino, tris Wendl/Arlt a Oberhof: Nagler/Malleier quintiTobias Wendl e Tobias Arlt hanno ottenuto la loro terza vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di slittino doppio maschile, trionfando anche nella seconda gara disputata a Oberhof. Sul tracciato ... it.blastingnews.com Arjigná por na medaia olimpica: le dopl de liösa Ivan Nagler y Fabian MalleierAl é n dopl che funzionëia bun chël de Ivan Nagler y Fabian Malleier che s'á alené chëstes edemes söl post dla desfida t'Ampëz. Por l'atlet da Lungiarü, che vir sëgn a Al Plan, röia l'apuntamënt ... rainews.it