LIVE Slittino Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA | Rieder Kainzwaldner secondi in quarta batteria ottavi Nagler Malleier

La gara di slittino alle Olimpiadi entra nel vivo con le prove nel doppio maschile. Rieder e Kainzwaldner si piazzano secondi nella quarta batteria, mentre Nagler e Malleier avanzano agli ottavi. I canadesi Wardrope e Zajanski chiudono al quattordicesimo posto con un tempo di 54 secondi. La competizione si fa più intensa e ogni secondo conta per la qualificazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 Male i canadesi Wardrope e Zajanski che chiudono al quattordicesimo posto con un discreto 54.174. 14.58 Dodicesimo tempo per Gitlan e Serban. I rumeni chiudono al dodicesimo posto. 14.55 Solo ottavi Nagler e Malleier che andavano verso la terza posizione, purtroppo per loro in questa batteria un finale troppo lento ha compromesso il cronometro. 53.078 per loro. 14.54 SECONDI GLI AZZURRI! Rieder e Kainzwaldner centrano il secondo posto provvisorio con un ben 52.680, ora tocca a Nagler e Malleier. 14.52 Nono posto per loro che chiudono a 53.259, ora ci sono Rieder e Kainzwaldner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: Rieder/Kainzwaldner secondi in quarta batteria, ottavi Nagler/Malleier Approfondimenti su Slittino Olimpiadi LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: continuano i test per Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier Questa mattina si sono svolte le prove cronometrate del doppio maschile nello slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: Rieder/Kainzwaldner avanti a tutti in terza batteria, bene Nagler/Mallerier Questa mattina le prove di slittino doppio maschile alle Olimpiadi sono riprese con buona intensità. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Slittino Olimpiadi Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: continuano i test per Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: Voetter/Oberhofer si confermano ad un soffio da Egle/Kipp. LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: Rieder/Kainzwaldner secondi in quarta batteria, ottavi Nagler/MalleierCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Dodicesimo tempo per Gitlan e Serban. I rumeni chiudono al dodicesimo posto. 14.55 Solo ottavi Nagler e ... oasport.it Slittino, Italia protagonista nella terza prova del doppio maschile. Rieder/Kainzwaldner davanti a tuttiInizia nel migliore dei modi la seconda tranche di prove per gli equipaggi azzurri del doppio. Oggi, infatti, si è partiti con la terza prova della gara ... oasport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.