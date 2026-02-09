LIVE Slittino Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA | continuano i test per Rieder Kainzwaldner e Nagler Malleier

Questa mattina si sono svolte le prove cronometrate del doppio maschile nello slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti Rieder e Kainzwaldner, insieme a Nagler e Malleier, continuano a testare le piste in vista delle gare ufficiali. La tensione cresce, mentre gli atleti cercano di trovare la miglior posizione possibile per affrontare le sfide di questa edizione olimpica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle due prove cronometrate del doppio maschile maschile di slittino in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Proseguono i test sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, molto importanti per determinare i migliori accorgimenti possibili sui materiali, sempre più importanti per la prestazione in questa particolare disciplina. Le basse temperature, da questo punto di vista, potrebbero sorridere agli azzurri che nella giornata di ieri hanno fatto vedere cose interessanti. Nella prima prova cronometrata Ivan Nagler e Fabian Malleier hanno ottenuto il miglior riscontro, precedendo gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf e i lettoni Martins Bots e Roberts Plume. 🔗 Leggi su Oasport.it

Inizia in modo promettente il doppio maschile dello slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina i atleti sono scesi in pista per le prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi.

