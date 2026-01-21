Casa Museo Murolo presenta ViniLi – Note di Degustazione con Villa Matilde

Il MU – Casa Museo Murolo ospita “ViniLi – Note di Degustazione” con Villa Matilde, un evento che combina musica napoletana e cultura del vino. Giovedì 29 gennaio, alle ore 19, sarà possibile scoprire i sapori e le atmosfere che uniscono queste tradizioni, in un contesto dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e musicali della regione.

Al MU - Casa Museo Murolo l'appuntamento che unisce canzone napoletana e cultura enologica. Giovedì 29 gennaio, alle ore 19.00 al MU – Casa Museo Murolo, in via Cimarosa 25, va in scena "ViniLi – Note di degustazione", una rassegna nata per approfondire e coniugare due grandi espressioni edonistiche della nostra terra: la canzone napoletana e la cultura enologica. Per la serata, tre vinili del maestro Roberto Murolo, chansonnier acclamato in tutto il mondo, entreranno in relazione con tre vini di Villa Matilde Avallone, viticultori in Campania Felix dal 1965. Entrambi raccontano il territorio attraverso linguaggi distinti, valorizzando la tradizione e proiettandola verso nuove visioni.

