Casa museo Murolo celebra la giornata del caffè sospeso con una nuova iniziativa dedicata alla cultura napoletana

Ildenaro.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 dicembre, in occasione della Giornata del caffè sospeso, la Casa Museo Murolo annuncia una nuova iniziativa dedicata alla cultura napoletana, in collaborazione con Caffè Toraldo. Questa collaborazione celebra la tradizione partenopea e il patrimonio musicale custodito nel museo, creando un ponte tra musica, storia e cultura del territorio.

Non poteva esserci giorno più simbolico:  il 10 dicembre, Giornata del caffè sospeso, segna la nascita della nuova collaborazione tra  Caffè Toraldo, storica torrefazione partenopea, e la  Casa Museo Murolo, luogo che custodisce la memoria e la voce di  Roberto Murolo, maestro indiscusso della canzone napoletana. Un progetto che unisce due gesti profondamente napoletani:  offrire un caffè  e  tramandare una canzone. La scelta di presentare l’iniziativa proprio in questa giornata non è casuale: il rito del caffè sospeso, lasciare una tazzina già pagata per chi verrà dopo, incarna perfettamente lo spirito di apertura, solidarietà e generosità che anima questa nuova sinergia culturale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

