Montepaschi punta a 3,7 miliardi di utili quest’anno, dopo aver distribuito circa 16 miliardi di dividendi negli ultimi cinque anni. Dalle conseguenze del salvataggio pubblico, la banca ha deciso di cambiare strategia e alzare gli obiettivi di profitto. La premier ha dichiarato che il ruolo del governo si è concluso.

Dalle macerie del salvataggio pubblico a una pioggia di dividendi da 16 miliardi in cinque anni. Montepaschi cambia pelle e alza l'asticella degli utili fino a 3,7 miliardi. È il cuore del nuovo piano industriale 2026-2030, quello che porterà alla fusione con Mediobanca e che promette di trasformare Rocca Salimbeni nel terzo player bancario italiano. L'obiettivo è ambizioso: utile netto rettificato a 3,3 miliardi nel 2028 e a 3,7 miliardi nel 2030, con un Rote al 18% e ricavi in crescita fino a 9,5 miliardi, sostenuti da un mix sempre più orientato alle commissioni. Nel quinquennio, i soci riceveranno circa 16 miliardi, pari a oltre il 60% dell'attuale capitalizzazione di Borsa.

Mps punta a 3,7 miliardi di utili. Meloni: "Il ruolo del governo è finito"

Mps annuncia il piano di integrazione con Mediobanca e crolla in Borsa. Meloni: "Finito il ruolo del governo"Il nuovo piano industriale del Monte dei Paschi di Siena non convince il mercato e affonda il titolo in Borsa, trascinando con sé anche Mediobanca,...

Meloni: "Il ruolo del governo in Mps è terminato"La premier Giorgia Meloni, intervistata da Bloomberg, ha affermato che in Montepaschi "il ruolo del governo è terminato".

