Meloni | Il ruolo del governo in Mps è terminato

Durante un'intervista con Bloomberg, la premier ha dichiarato che il ruolo del governo in Montepaschi è concluso. La sua affermazione si riferisce alla situazione dell'istituto bancario, sottolineando che l'intervento statale non è più in corso. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di attenzione mediatica sulla posizione dell'esecutivo riguardo alla banca.

La premier Giorgia Meloni, intervistata da Bloomberg, ha affermato che in Montepaschi "il ruolo del governo è terminato". La presidente del Consiglio ha ricordato infatti che la quota residua del 4,9 per cento "chiaramente non ci dà la possibilità di esercitare un'influenza significativa sulla governance" e che "non parteciperà alla nomina dei nuovi organi amministrativi e di vigilanza". Le dichiarazioni hanno immediatamente impattato sulla Borsa, dove il titolo, già pesante, è sprofondato arrivando a cedere il 6,2 per cento a 8,35 euro e portando con sè Mediobanca (-5,4 per cento a 18,66 euro). Mps era "uno di quei dossier complessi che abbiamo ereditato e che abbiamo gestito con successo" ha proseguito Meloni, descrivendo il salvataggio e la ristrutturazione della banca come "molto ambiziosi". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

