Bezzecchi scivola dopo 2 giri Marquez penalizzato Acosta vince la Sprint del GP di Thailandia

Durante la Sprint del Gran Premio di Thailandia, Pedro Acosta del team Red Bull KTM ha vinto la gara, battendo Marc Marquez in un duello emozionante. Bezzecchi è scivolato dopo soli due giri, mentre Marquez è stato penalizzato. La corsa ha visto anche la partecipazione di altri piloti che hanno concluso nelle prime posizioni, segnando l'inizio della stagione 2026.

Pedro Acosta inizia con il piede giusto la nuova stagione. Il pilota del team Red Bull KTM infatti si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026, dopo un meraviglioso duello con Marc Marquez. Sul rovente tracciato di Buriram, con temperature elevate sia per quanto riguarda l'atmosfera (33°), sia per l'asfalto (52°), lo spettacolo non è mancato, sperando che la stagione possa proseguire in questo modo. Pedro Acosta (Red Bull KTM) ha centrato il successo con 108 millesimi di vantaggio su Marc Marquez (Ducati Factory) mentre completa il podio lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 540.