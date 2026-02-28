MotoGp Thailandia | Bez mette tutti dietro e conquista la pole ma Marquez c' è secondo

Durante la sessione di qualifiche della MotoGP in Thailandia, Bez ha ottenuto la pole position, mettendo tutti alle sue spalle. Marquez si è classificato secondo, dimostrando una buona performance. La gara si svolgerà sul circuito di Buriram, dove i piloti sono pronti a confrontarsi per la vittoria. La prima qualifica ha confermato le aspettative di una stagione combattuta e ricca di sfide.

Buriram (Thailandia) 28 febbraio 2026 - Lo scorso finale di stagione ha messo tutti in riga, candidandosi a un ruolo da protagonista in questo campionato e alla prima qualifica conferma le sue intenzioni di lottare per il titolo del Mondo. È di Marco Bezzecchi la prima pole position del 2026, ma Marc Marquez c'è, secondo, e desideroso di dare battaglia per la vittoria delle prime gare stagionali. Sorpresa Raul Fernandez al terzo posto in griglia, dopo essere sopravvissuto alla Q1, un obiettivo invece fallito da Pecco Bagnaia. Il ducatista con la moto numero 63 infatti partirà solo dalla tredicesima posizione, confermando le difficoltà dello scorso campionato.