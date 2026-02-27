MotoGp Thailandia i risultati delle libere | l’Aprilia vola con Bezzecchi ma Marquez è già secondo Bagnaia ancora in crisi

Nella prima giornata di prove libere a Buriram, per il Mondiale MotoGp 2026, Marco Bezzecchi ha segnato il miglior tempo con l’Aprilia, mentre Marc Marquez si è posizionato subito alle sue spalle in seconda posizione. Bagnaia continua a mostrare difficoltà e non riesce a trovare il ritmo giusto. La sessione ha visto anche altri piloti impegnati a migliorarsi, con le qualifiche ancora da disputare.

L’Aprilia riparte da dove aveva chiuso. A Buriram, nel primo venerdì del Mondiale MotoGp 2026, è Marco Bezzecchi a firmare il miglior tempo nelle prove libere, lanciando un segnale chiaro alla concorrenza. Il riminese chiude in 1’28”526, nuovo record della pista, rifilando oltre quattro decimi (+0.421) alla Ducati di Marc Marquez. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 (+0.484), davanti a Pedro Acosta su Ktm e all’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, quinto. Le RS-GP di Noale piazzano tre moto nei primi dieci: oltre a Bezzecchi e Martin, c’è anche Ai Ogura nono nonostante una scivolata nel finale. Un avvio incoraggiante per la casa veneta, protagonista già nei test invernali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MotoGp Thailandia, i risultati delle libere: l’Aprilia vola con Bezzecchi, ma Marquez è già secondo. Bagnaia ancora in crisi MotoGP Thailandia, l'Aprilia già ruggisce: Bezzecchi super nelle libere. Marquez è 6°La stagione 2026 della MotoGP si è aperta nel segno dell'Aprilia al Chang International Circuit in Thailandia. MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Thailandia 2026: Bezzecchi domina davanti a Marc Marquez, Bagnaia deludenteSono andate in archivio le pre-qualifiche del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Temi più discussi: MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Di Giannantonio, si rivede Martin; GP Thailandia 2026, Classifica FP1: Bezzecchi al top davanti a Di Giannantonio; MotoGP Thailandia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito; Si riaccendono i motori a Buriram: tutto quello che c'è da sapere sul GP di Thailandia. MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Thailandia 2026: Bezzecchi domina davanti a Marc Marquez, Bagnaia deludenteSono andate in archivio le pre-qualifiche del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram si è cercato ... oasport.it MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Di Giannantonio, si rivede MartinSi è ufficialmente concluso il primo impegno della stagione per quanto riguarda la classe regina. La prima sessione di prove libere del Gran Premio di ... oasport.it LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: alle 9.00 le pre-qualifiche. Bezzecchi sfida le Ducati - x.com Fuoco alle polveri in Thailandia per il primo appuntamento stagionale della MotoGP: tutti a caccia di Marquez e della Ducati nel turno inaugurale del venerdì - facebook.com facebook