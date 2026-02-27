MotoGp Thailandia i risultati delle libere | l’Aprilia vola con Bezzecchi ma Marquez è già secondo Bagnaia ancora in crisi

Nella prima giornata di prove libere a Buriram, per il Mondiale MotoGp 2026, Marco Bezzecchi ha segnato il miglior tempo con l’Aprilia, mentre Marc Marquez si è posizionato subito alle sue spalle in seconda posizione. Bagnaia continua a mostrare difficoltà e non riesce a trovare il ritmo giusto. La sessione ha visto anche altri piloti impegnati a migliorarsi, con le qualifiche ancora da disputare.

L’Aprilia riparte da dove aveva chiuso. A Buriram, nel primo venerdì del Mondiale MotoGp 2026, è Marco Bezzecchi a firmare il miglior tempo nelle prove libere, lanciando un segnale chiaro alla concorrenza. Il riminese chiude in 1’28”526, nuovo record della pista, rifilando oltre quattro decimi (+0.421) alla Ducati di Marc Marquez. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 (+0.484), davanti a Pedro Acosta su Ktm e all’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, quinto. Le RS-GP di Noale piazzano tre moto nei primi dieci: oltre a Bezzecchi e Martin, c’è anche Ai Ogura nono nonostante una scivolata nel finale. Un avvio incoraggiante per la casa veneta, protagonista già nei test invernali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

