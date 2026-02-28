Aprilia sul podio con Fernandez | La moto di Bez è ancora un passo avanti

Aprilia ha ottenuto un piazzamento sul podio nella sprint di Buriram grazie a Fernandez. La squadra sperava in una vittoria con Bezzecchi, ma alla fine il risultato è stato diverso. La moto di Bez è ancora considerata leggermente superiore rispetto alle altre. La gara si è conclusa con Fernandez che ha portato a casa un risultato importante.

Aprilia puntava al trionfo in occasione della sprint di Buriram con Bezzecchi, ma la giornata ha regalato un risultato diverso: il podio è stato assicurato da Raul Fernandez, figura emergente che ha reso evidente la crescita della casa di Noale. L'evento ha messo in luce margini di miglioramento e segnali concreti per le prossime prove, confermando una certa competitività nonostante una posizione finale diversa da quella attesa. Nella prima frazione di gara, Fernandez ha dato battaglia per una porzione significativa della corsa con la RS-GP ufficiale di Jorge Martin, entrando in lotta con una sequenza di duelli che hanno coinvolto anche Marc Marquez e Pedro Acosta.