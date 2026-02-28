MotoGp Gp Thailandia 2026 | Bezzecchi cade ad Acosta la prima Sprint stagionale

Al via del GP Thailandia 2026 della MotoGP, lo spettacolo è già iniziato con un incidente di Bezzecchi, che ha portato alla prima Sprint stagionale. La corsa ha offerto emozioni intense e sorprese, mantenendo alta la tensione tra i piloti. La gara si è aperta con un colpo di scena, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Inizia subito con un colpo di scena, tanto spettacolo ed emozioni, la stagione della MotoGP con il Gp Thailandia 2026. Lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) conquista a sorpresa la Sprint del Gran Premio di Thailandia, prima gara stagionale del Mondiale. Alle sue spalle il connazionale Marc Marquez su Ducati, costretto a cedere la prima posizione per un sorpasso azzardato all'ultimo giro. Terzo un altro spagnolo Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team). Marco Bezzecchi, partito dalla pole, è purtroppo caduto con la sua Aprilia quando era in testa alla gara. Prima vittoria in una Sprint per Acosta che è anche il pilota più giovane a conquistare un successo nella gara breve.